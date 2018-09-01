عقيلة الرئيس التركي تزور مستشفى "بيشكك القيرغيزي التركي للصداقة"

أجرت عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، اليوم السبت، زيارة إلى مستشفى "بيشكك القيرغيزي التركي للصداقة".

وتجولت "أمينة" في المستشفى، الذي ساهمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في إنشائه بالعاصمة القرغيزية بشكيك.

ورافقتها في الزيارة نظيرتها القرغيزية "آيغُل جينبيكوف"، وشخصيات من الجانبين، والتقطت صورًا تذكارية مع مسؤولي المستشفى.

وتقرر إنشاء المنشأة الصحية خلال زيارة إلى البلاد أجراها رجب طيب أردوغان، عندما كان رئيسًا للحكومة التركية، عام 2013، ومن المقرر أن يفتتح بشكل كامل قريبًا.

ووصل أردوغان، ظهر اليوم السبت، إلى بشكك، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، وكان في استقباله نظيره "سورونباي جينبيكوف".

ويرافق الرئيس، إلى جانب عقيلته أمينة، وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية زهراء زمرد سلجوق، والتجارة روهصار بيكجان، والشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو، والنقل والبنى التحتية جاهد طورهان.

كما يرافقه رئيس الاستخبارات هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية جودت يلماز.