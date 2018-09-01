تركيا.. تحييد 7 إرهابيين من "بي كا كا" جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق

تمكنت المقاتلات التركية من تحييد 7 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، في عمليات جوية، جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.

وبحسب ما نشرته رئاسة الأركان التركية في حسابها الرسمي على تويتر، فإن المقاتلات التركية استهدفت مواقع للمنظمة الإرهابية في ولاية هكاري الحدودية، بالإضافة إلى مواقع "زاب" وأواشين-بيسان شمالي العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.