توقيع 12 اتفاقية تعاون بين تركيا وقرغيزيا خلال زيارة الرئيس أردوغان اليوم

وقعت تركيا وقرغيزيا، السبت، 12 اتفاقية في عدة مجالات خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وجاء توقيع الاتفاقيات في إطار زيارة رسمية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قرغيزيا، وتستغرق 3 أيام بدأها اليوم.

وحضر توقيع الاتفاقيات أردوغان، ونظيره القرغيزي سورونباي جنبكوف.

وتضمنت الاتفاقيات 6 مذكرات تفاهم شملت: التعاون بمجال حماية المستهلك، وتأسيس مجلس جمارك مشترك، والتعاون بين وقف معارف التركي ووزارة التربية والعلوم القرغيزية، والتعاون بين مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية بوزارة الصحة التركية ونظيرتها في قرغيزيا.

وشملت مذكرات التفاهم، أيضا، التعاون بين وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية القرغيزية، والتعاون بين الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) ومكتبة "آلي قول عثمانوف" القرغيزية في تشييد مركز "جنكيز آيتماتوف" الثقافي التركي القرغيزي.

كما تم توقيع اتفاقيتي تعاون الأولى في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والطوارئ والثانية في مجالي الاعتماد والأرصاد الجوية.

وجرى توقيع بروتوكول حول تعديل اتفاقية النقل الجوية المبرمة بين البلدين في 14 سبتمبر/أيلول 1994، إضافة إلى بروتوكول يتعلق بمساعدات الطوارئ العسكرية.

أيضا جرى توقيع اتفاقية حول افتتاح مستشفى الصداقة التركي القرغيزي بإدارة مشتركة.