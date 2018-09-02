تركيا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد الاشتباكات بالعاصمة الليبية

أبدت الخارجية التركية، مساء السبت، قلقها إزاء تصاعد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، التي تسببت بمقتل وإصابة العديد من المدنيين.

وناشدت الوزارة، في بيان، الأطراف الليبية في طرابلس الابتعاد عن جميع الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالمدنيين، وإفشال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأضاف البيان: "تركيا تقدم دعمها الكامل لجهود وقف الاشتباكات، وإعادة تأسيس الأمن والاستقرار في طرابلس".

وتشهد العاصمة الليبية، منذ نحو أسبوع، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتائب مسلحة تتبع اسميا حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا على خلفية التنافس على نقاط تمركز في طرابلس.

ورغم التوصل إلى هدنة، الجمعة، بين تلك الكتائب حسب ما أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، إلا أن تلك الهدنة لم تصمد سوى عدة ساعات حيث تجددت الاشتباكات مساء السبت.