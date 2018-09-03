أردوغان يوصي بتنفيذ التبادلات التجارية بالعملات المحلية بدل الدولار

أوصى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتنفيذ التبادلات التجارية بواسطة العملات المحلية، بدلًا من الدولار الأمريكي.

جاء ذلك في كلمته في الدورة السادسة لقمة مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، التي تنعقد اليوم الاثنين، في قرغيزيا.

وأضاف أن "اعتماد التجارة الدولية على الدولار بدأ يتحول إلى عبء يعيق عملنا".

كما عبّر أردوغان عن أسفه من أن العالم شهد مؤخرًا فترة سادها انتهاك المبادئ والقواعد والأعراف الدولية.

وحول تنظيم غولن الإرهابي، أوضح أردوغان أن التنظيم يعمل على بناء هيكله التنظيمي من خلال استغلال المؤسسات التعليمية الخاصة به والمنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي كانت منتشرة في تركيا لفترة من الوقت.

وتابع أردوغان: إن الأحداث الجسام التي شهدناها تدفعنا باتجاه عدم التأخر في مكافحة تنظيم غولن الإرهابي.

ويشارك أردوغان، إلى جانب رؤساء قرغيزيا سورونباي جنبكوف، وأذربيجان إلهام علييف، وكازاخستان نور سلطان نزارباييف، وأوزبكستان شوكت ميرضياييف، اليوم الاثنين، في أعمال الدورة السادسة لقمة مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي). كما يشارك رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان في القمة بصفة مراقب.

ويرافق أردوغان في أعمال القمة وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

ويضم "المجلس التركي"، الذي تأسس في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، في مدينة نخجوان الأذربيجانية، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزباكستان.

وتعتمد 7 دول، التركية ولهجاتها لغةً رسمية لها، هي تركيا وأذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخًا وحضارة مشتركة.