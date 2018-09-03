أكار ورئيس الأركان القرغيزي يبحثان التعاون في مجال التدريب العسكري

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس هيئة الأركان القرغيزية "رحيم بردي دويشنباييف" التعاون في مجال التدريب العسكري والمؤسسات الدفاعية بين البلدين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة الأركان القرغيزية، اليوم الاثنين.

ونقل البيان تصريحات لدويشنباييف بشأن اللقاء، قال فيها: "الجمهورية التركية شريك موثوق ومخلص لقرغيزيا"، مؤكدًا على وجود علاقات أخوة وصداقة قوية بين البلدين قائمة على روابط تاريخية وثقافية مشتركة.

وأعرب عن شكره لتركيا إزاء الدعم الذي قدمته للقوات المسلحة القرغيزية، وأضاف أن "الضباط الذين تلقوا التدريب في المؤسسات العسكرية التركية، يساهمون بشكل كبير في تأسيس القوات المسلحة الوطنية لقرغيزيا".

وأشار دويشنباييف أن تركيا قدمت للقوات المسلحة القرغيزية عربات ومعدات تواصل واتصال ومواد طبية منذ إعلان إستقلال قرغيزيا، معتبرًا ذلك الدعم نموذجًا لروابط الصداقة القوية بين البلدين.