اتفاق توأمة بين تابه باشي التركية وسلفيت الفلسطينية

أبرمت بلديتا "تابه باشي" التركية و"سلفيت" الفلسطينية، اليوم الاثنين، بروتوكول "توأمة مدن" بينهما، وسط مراسم رسمية حضرها السفير الفلسطيني لدى أنقرة، فائد مصطفى.

وذكر بيان صادر عن بلدية "تابه باشي" التابعة لولاية أسكي شهير (شمال غرب)، أن البروتوكول وقعه عن الجانب التركي رئيس البلدية أحمد أتاج وعن الجانب الفلسطيني، رئيس بلدية سلفيت، عبد الكريم زبدي.

وفي كلمة له خلال المراسم في قاعة مجلس البلدية التركية، أعرب أتاج عن سعادته لاستضافة الوفد الفلسطيني وإعلان التوأمة بين مدينتي "تابه باشي" و"سلفيت".

وأشار إلى أن زيارة السفير الفلسطيني لولاية أسكي شهير بمثابة "رسالة صداقة".

وشدّد أتاج على أن الجانبين نجحا في إعادة إحياء علاقات الصداقة التي تستند إلى ماض بعيد بين تركيا وفلسطين.

وأعرب عن ترحيبه البالغ بعلاقات الصداقة التركية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه شاهد نفس الترحيب لدى الجانب الآخر.

بدوره، تحدث زبدي عن معاناتهم في تنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية والمتعلقة بالطاقة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على مدينتهم الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.