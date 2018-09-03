الأناضول تطلق دورة المراسل الحربي الثالثة عشرة

أطلقت وكالة الأناضول دورة المراسل الحربي الثالثة عشرة، لصحفيين أجانب، بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) وأكاديمية الشرطة.

ويشارك في الدورة التي بدأت اليوم الاثنين في أنقرة، 24 صحفيا من أفغانستان وبنغلاديش والبوسنة والهرسك، والفلبين والكاميرون، والجبل الأسود، وكينيا والنيجر وباكستان وصربيا والصومال وسريلانكا واليمن.

وقي كلمة خلال الدرس الافتتاحي، قال نائب منسق أكاديمية الأخبار في وكالة الأناضول، خيري جتين قوش، إن الأناضول وكالة دولية، لديها مكاتب في 41 دولة، وممثليات في 97 دولة، وتبث بـ13 لغة، عبر شبكة من الصحفيين من 107 دول.

ولفت جتين قوش إلى أهمية المشاركة في دورة المراسل الحربي بالنسبة للصحفيين الذين يغطون التطورات في مناطق الصراعات، وذكر أن الأناضول من حيث المبدأ، لا ترسل صحفيين غير حائزين على شهادة مراسل حربي إلى مناطق ساخنة.

ونوه أن أكاديمية الأخبار في الأناضول وبالتعاون مع أكاديمية الشرطة و"تيكا"، تنظم دورات تدريبية لكوادرها وللصحفيين القادمين من بلدان صديقة وشقيقة، منذ 6 أعوام.

وتستمر دورة المراسل الحربي الثالثة عشرة، 12 يوما، حيث تنتهي الدروس التي يشارك فيها خبراء من القوات المسلحة التركية، وإدارة الطوارئ والكوارث "آفاد"، في 14 أيلول/سبتمبر الحالي.

وسيجري منح شهادة دولية للمتدربين الناجحين في الدورة التي ترمي لتأهيل الصحفيين لتغطية الأحداث في مناطق الحروب والكوارث وفي الحالات الطارئة.