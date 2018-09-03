القوات التركية تحيد إرهابياً مدرجاً على القائمة الحمراء للمطلوبين

أعلنت هيئة الأركان التركية، اليوم الاثنين، تحييد "فاتح أوزدان" المدرج على قائمة الإرهابيين المطلوبين، خلال عمليات عسكرية ضد منظمة "بي كا كا" في قضاء "يوكسك أوفا" بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وقالت الهيئة في بيان إن "أوزدان" الملقب بـ"باقر أندوك"، جرى تحييده خلال عمليات في "يوكسك أوفا"، دون ذكر تاريخ العملية.

وأشارت أن "أوزدان" مصنف ضمن القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبيين لدى وزارة الداخلية التركية.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

وهذه القوائم تضم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل السلطات بسبب انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "غولن".