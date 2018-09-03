انطلاق أعمال قمة الدول الناطقة بالتركية في قرغيزيا بمشاركة أردوغان

بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انطلقت اليوم الاثنين، في قرغيزيا أعمال الدورة السادسة لقمة مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي).

وبدأت أعمال القمة بمشاركة قرغريزيا، البلد المستضيف، وأذربيجان وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان، إضافة إلى المجر بصفة مراقب.

ويشارك في القمة إلى جانب الرئيس التركي، رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، وقرغيزيا، سورونباي جنبكوف، وأوزبكستان، شوكت ميرضياييف، ورئيس الوزراء المجري، فيكتور اوربان.

ويرافق أردوغان في أعمال القمة وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

ويضم "المجلس التركي"، الذي تأسس في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، في مدينة نخجوان الأذرية، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان.

وتعتمد 7 دول، التركية ولهجاتها لغةً رسمية لها، هي تركيا وأذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخًا وحضارة مشتركة.

وإلى جانب الجمهوريات التركية السبعة؛ ينتشر التُرك كقومية رئيسية ضمن جمهوريات فيدرالية داخل الاتحاد الروسي (توفا، باشقوردستان، ياقوتيا، تتارستان، ألطاي)، وإقليم تركستان الشرقية في الصين، وكأقليات في القرم (التتار)، ودول البلقان (أتراك البلقان)، والعراق وسوريا ولبنان (التركمان).