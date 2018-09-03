تشاوش أوغلو: قد نبدأ التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط هذا الخريف

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الاثنين، إن بلاده قد تبدأ بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في شرقي البحر المتوسط هذا الخريف، بعدما أصبحت منصة التنقيب جاهزة.

وأوضح تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي الشمالي، قدرت أوزرساي، أن جمهورية شمال قبرص تملك مياهاً إقليمية وجرفاً قارياً ستتخذ تركيا كل الإجراءات اللازمة لحمايتها.

وفي رده على سؤال حول تاريخ بدء تركيا في أنشطة التنقيب عن الهيدروكربون شرق المتوسط، قال تشاوش أوغلو: "لتركيا منطقة اقتصادية شرق المتوسط، ولجمهورية شمال قبرص التركية جرف قاري ومياه إقليمية أيضًا، ومن أجل حمايتها اتخذنا التدابير اللازمة ولا نزال بناءً على طلب من الجانب القبرصي التركي".

وأضاف: "الآن لدينا المنصة ويمكننا البدء بالتنقيب، ووزارة طاقتنا تقوم بالتحضيرات لذلك بشكل جيد للغاية، وفي الخريف يمكن البدء بالتنقيب".

وأشار الوزير التركي إلى أن تركيا امتنعت سابقاً عن إطلاق بعض أعمال التنقيب في شرقي المتوسط، مضيفاً: "الآن لدينا منصة ونستطيع البدء بالتنقيب".