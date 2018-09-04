اختيار تركيا لاستضافة مكتب لمبادرة المياه العابرة للحدود في الشرق الأوسط

شهدت العاصمة السويدية استوكهولهم، نهاية أغسطس/ آب الماضي، تأسيس مبادرة إقليمية جديدة للتعاون بشأن الموارد المائية العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط.

واختيرت المؤسسة التركية للمياه لتتولى مهمة استضافة مكتب التنسيق الخاص بالمبادرة حتى عام 2020.

وسيشارك في بناء المشروع خبراء مياه وصناع قرار من دول تركيا والعراق وسوريا ولبنان والأردن وإيران، وذلك بهدف استخدام المياه كأداة للتنسيق وتحجيم الصراعات الناشئة عن موارد المياه العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الوكيل السابق لوزارة المياه والغابات التركي، حسن ساري كايا، لـ"ديلي صباح"، عقب اللقاءات التي استمرت ليومين في استوكهولم إن تركيا تسعى عبر انضمامها الرسمي إلى المبادرة "للمساهمة بطريقة يمكن أن تغير التصورات حول المياه بوصفها مصدراً للنزاعات وتحويلها إلى سبب للسلام".