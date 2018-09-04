وزير الخارجية الألماني يزور تركيا لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

يجري وزير الخارجية الألماني هايكو ماس غداً الأربعاء، زيارة عمل إلى العاصمة التركية أنقرة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، فإن ماس سيبحث خلال زيارته التي تستغرق يومين، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيتناول ماس مع المسؤولين الأتراك، مسيرة مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وسيلتقي الوزير الألماني في أنقرة مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، ومن المنتظر أن يلتقي أيضاً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان بن علي يلدريم.

وعلى هامش لقاءاته الرسمية، سيشارك ماس برفقة تشاوش أوغلو في افتتاح العام الدراسي الجديد بالمدرسة الألمانية في مدينة إسطنبول، بمناسبة الذكرى الـ 150 لتأسيسها.