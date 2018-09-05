سكان في إدلب يدعون تركيا للسيطرة على المنطقة حفاظاً على أرواح المدنيين

دعا مدنيون من محافظة "إدلب" السورية تركيا لاتخاذ الخطوات الضرورية للسيطرة على المحافظة وتحويلها إلى منطقة عازلة، بهدف الحفاظ على أرواح المدنيين ومنع حدوث موجة هجرة جديدة في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا.

وتسود حالة من الترقب بين المدنيين في إدلبئّ إزاء عملية عسكرية محتملة لقوات النظام السوري وحلفائه في المحافظة التي يسكنها نحو 4 ملايين مدني جلهم نازحون ومهجرون من المناطق الأخرى.

وخلال حديثهم إلى الأناضول، أعرب عدد من أهالي المنطقة عن ثقتهم بأن تركيا ستجلب السلام والاستقرار والأمن إلى إدلب، وسط تطلعات لاتخاذ تركيا الخطوات اللازمة لذلك.

وقال عمار صطيف وهو من أهالي إدلب إن موجة لجوء باتجاه تركيا ستبدأ في حال شروع النظام السوري بقصف المنطقة.

وأضاف: "الجميع شاهد تنفيذ الروس هجمات على مدينة جسر الشغور غربي إدلب، نطلب من تركيا فرض سيطرتها على المنطقة وإنشاء منطقة عازلة".

وطالب الجيش التركي بمضاعفة نقاط المراقبة له في المنطقة، مشيرا إلى تعرض مناطق في حماه لقصف مستمر من قبل قوات النظام لعدم وجود نقاط مراقبة تركية هناك.

بدوره، أشار خالد مرعي إلى أن إدلب تحتضن نازحين من مناطق أخرى محذرا من أن أي عملية عسكرية ضد إدلب ستؤدي إلى كارثة إنسانية.

وطالب تركيا البلد الجار لسوريا باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث مأساة إنسانية في حال تنفيذ عملية محتملة.

من جانبه، قال رضوان حمصي وهو نازح من حمص، إن أي عملية عسكرية في إدلب، ستؤدي لموجة هجرة قد تصل حدود الدول الأوروبية.

وأضاف: "نثق بتركيا ونعقد الآمال عليها، فهي اتخذت موقفا مشرفا منذ بدء الثورة السورية".

من جهته، أكد أحمد زرزور أن المدنيين في إدلب البالغ عددهم 4 ملايين لن يتصالحوا مع رئيس النظام بشار الأسد.