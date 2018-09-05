شرطي تركي يحمل على ظهره مصابة سورية مسافة 2 كيلومتر

أظهر تسجيل مصور قيام شرطي تركي بحمل سيدة سورية مصابة على ظهره حتى الوصول بها إلى سيارة الإسعاف بولاية هطاي جنوبي البلاد.

ويظهر شريط الفيديو شرطياً حاملاً على ظهره سيدة سورية مصابة يسير بها مسافة 2 كيلومتر في قضاء "ريحانلي" في هطاي.

ونقلت الأناضول عن مصادر أمنية تركية، أن سكان حي قريب من الحدود السورية أبلغوا الشرطة بسماعهم نداء استغاثة في الجانب الأخر من الحدود.

إثر ذلك توجهت فرق الشرطة إلى المكان، لتشاهد امرأة سورية مصابة في الأربعين من عمرها، تقف مع اثنين من أطفالها، وأمام ذلك استدعت الشرطة فرق الإطفاء والإسعاف لإنقاذ المرأة مع أطفالها.

ولم تستطع سيارات الإسعاف والإطفاء الوصول إلى المكان كونه محاط بأرض صخرية وعرة، الأمر الذي دفع أحد عناصر الشرطة لحمل المرأة على ظهره والسير بها مسافة 2 كيلومتر للوصول إلى سيارة الإسعاف.

وأظهرت الفحوص الطبية أن المرأة مصابة بكدمات عديدة في قدميها وأنحاء متفرقة من جسدها، وتبين لاحقا أنها أصيبت جراء سقوطها خلال محاولتها الدخول إلى تركيا بطرق غير شرعية مع أطفالها.