الأركان التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" شرقي البلاد

تمكنت القوات التركية اليوم الخميس، من تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، شرقي وجنوب شرقي البلاد.

وأوضحت رئاسة الاركان التركية في تغريدة على تويتر، أن المقاتلات التركية حيّدت الإرهابيين الأربعة في غارات على منطقتي دوغو بيازيد التابعة لولاية آغري شرقي البلاد، ونصيبين التابعة لولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.