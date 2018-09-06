تركيا استقبلت 460 ألف شخص خلال عام 2017

هاجر إلى تركيا خلال عام 2017، أكثر من 460 ألف شخص، بزيادة 22.4 بالمئة عن عام 2016.

وأعلن معهد الإحصاء التركي "تركستات" (حكومي)، الأربعاء، أن العدد الكلي للمهاجرين إلى تركيا خلال العام الماضي وصل 466.333 شخصا.

وأوضح أن 52.3 بالمئة من إجمالي المهاجرين هم رجال، فيما بلغت نسبة النساء 47.7 بالمئة.

كما كشف أن 26.6 بالمئة من المهاجرين إلى تركيا خلال 2017 هم مواطنون عراقيون تلاهم الأفغان إذ بلغت نسبتهم 10.4 بالمئة.

وبلغت نسبة المهاجرين السوريين خلال العام الماضي 7.7 بالمئة، تلاهم مواطنو أذربيجان، 5.7 بالمئة، وتركمانستان، 5.6 بالمئة.

وبحسب "تركستات"، كانت حصة مدينة إسطنبول 166 ألفا و44 شخصا، والعاصمة أنقرة (46 ألفا و475 شخصا) ومدينة أنطاليا (21 ألفا و888 شخصا).

وفي هذا الإطار، هاجر 253 ألفا و640 شخصا من تركيا خلال عام 2017، 54 بالمئة منهم رجال و46 بالمئة منهم نساء.

ويعد هذا الرقم زيادة بمقدار 42.5 بالمئة عن العام 2016.

وجاء العراقيون في المركز الأول من حيث عدد المهاجرين من تركيا، إذ وصلت نسبتهم 20.4 بالمئة، تلاهم الأذريون (7.5 بالمئة)، والسوريون (6.7 بالمئة)، والأفغان (4.6 بالمئة) وأخيرا الصينيون (4.5 بالمئة).

يشار أن 75 ألفا و849 هاجروا من مدينة إسطنبول خلال 2017، فيما غادر أنقرة 27 ألفا و379، وغادر أنطاليا 15 ألفا و56 مغترب.

وتحتضن تركيا أكبر عدد من اللاجئين حول العالم، إذ تستقبل نحو 4 ملايين لاجئ، حسب إحصائيات رسمية.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا 3.54 مليون لاجئ، وفق آخر إحصاء صادر في يوليو/ تموز المنصرم.