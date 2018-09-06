دبابة "النمر" التركية تستعد للانطلاق إلى الأسواق العالمية

قال المدير العام لشركة (إف إن إس إس- FNSS) التركية المتخصصة بصناعة المدرعات، نائل كورت، إنهم مستعدون للبدء في مرحلة الإنتاج الشامل للدبابة التركية "النمر إم تي".

وأوضح كورت، أن الدبابة التي تطورها شركتهم بالتعاون معه شركة "بي تي بينداد- PT Pindad" الإندونيسية، اجتازت كافة الاختبارات التأهيلية في إندونيسيا.

وأكد في هذا الإطار أن الدبابة "النمر إم تي-Kaplan MT"، مستعدة لمرحلة الإنتاج الشامل.

وبيّن أن الدبابة خضعت في جزيرة جاوة الإندونيسية لسلسلة اختبارات صعبة في أراض وعرة، مثل "اختبارات التحمّل" و"إطلاق القذائف"، خلال أغسطس/آب الماضي.

وأكد كورت، أن مسؤولين في وزارة الدفاع، وقيادة القوات الحربية الإندونسيتين، حضروا الاختبارات التي خضعت لها الدبابة "النمر إم تي".

وأشار المدير العام إلى احتمال تلقيهم طلبات بصناعة حوالي 25 دبابة من "النمر إم تي" للعام الحالي.

وأعرب عن توقعه بتلقيهم طلبات صناعة عدد كبير من الدبابة للعام المقبل (2019)، مبينا إجراؤهم مباحثات صفقات بيع مع 4 بلدان في هذا الإطار.

ونوّه أن الدبابة تتميز بإمكانية الانتشار السريع على الميدان، وانخفاض تكاليف تشغيلها.

ولفت كورت إلى أن الدبابة، عرضت في إندونيسيا العام الماضي، خلال استعراض للجيش الإندونيسي، بمناسبة اليوم الوطني للقوات المسلحة الإندونيسية.

وتم تطوير "النمر إم تي" بهدف تلبية حاجة القوات المسلحة الإندونيسية، للدبابات المتوسطة الحديثة.

وتعد الدبابة "النمر إم تي" ثمرة مشروع تعاون ناجح، يحظى بدعم وزارتي الدفاع في تركيا وإندونيسيا.

وجرى عرض الدبابة للمرة الأولى، في الدورة الثالثة عشرة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF 2017) الذي أقيم بمدينة إسطنبول.

وتتمتع الدبابة بقدرات قتالية متميزة، حيث يمكن تزويدها بقذائف متنوعة انطلاقا من القذائف التي تؤمن اسنادا ناريا قريبا، وصولا إلى مضادات الدروع.

كما تتمتع الدبابة بمرونة بالسير، بفضل قدراتها الفنية والاستراتيجية المتطورة في الحركة، وتستمد طاقتها من محرك بقوة "20 حصان/طن" موجود في القسم الخلفي.

أما القوة النارية للدبابة، فتعتمد على مدفع كوكيريل عالي الضغط عيار 105 مم، وبرج من طراز CMI Cockerill 3105 ذو مُلقم آلي متطور.

وبفضل هذا البرج تتمتع "النمر إم تي" بقوة تدميرية كبيرة رغم وزنها الخفيف.