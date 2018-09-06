مستشارية الصناعات الدفاعية التركية تجرب المروحية "T625" للمرة الأولى

نفّذت المروحية التركية "T625" متعددة الأغراض، المطوّرة من قِبل شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، اليوم الخميس، بنجاح أول تحليق لها.

وقال مصادر تركية، إن المرحية التي يتم تطويرها بإشراف مستشارية الصناعات الدفاعية التركية، في إطار برنامجها الخاص بصناعة المروحية، حلّقت للمرة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، في العاصمة أنقرة (03:00 غرينتش).

وأكد أن المروحية حلّقت في الجو دون عقبات، ونفّت مناورات في وضعية الطيران.

من جانبه أعلن مستشار الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، على حسابه في موقع تويتر، قيام المروحية المحلية، بالتحليق للمرة الأولى.

وهنأ دمير في تغريدته "الشعب التركي والوطن في تنفيذ أول عملية تحليق للمروحية المطوّرة بإمكانات محلية خالصة"، معربا عن شكره لمن ساهم في صناعة المروحية.

تجدر الإشارة أن المهندسين الأتراك وفي إطار برنامج صناعة الطائرة المروحية، تمكنوا بإمكاناتهم من تصميم هيكل الطائرة، وصناعة النظام الإلكتروني، وتصميم أنظمة النقل والدوران والهبوط، وغيرها من الأنظمة الحساسة في المروحيات.

فيما يسعى المهندسون، إلى صناعة طائرة قادرة على الطيران في ارتفاعات شاهقة ليلا ونهارا، وفي درجات حرارة مرتفعة.

والهدف من وراء صناعة طائرة تركية ذات قدرات كبيرة، هو استخدامها في نقل الشخصيات المهمة، ونقل البضائع ولأغراض الإسعاف والإنقاذ البري والبحري.