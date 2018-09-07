تركيا توصي مواطنيها في البصرة بالابتعاد عن مناطق المظاهرات

دعت الخارجية التركية مواطنيها الراغبين في التوجه إلى محافظة البصرة، جنوبي العراق، أو الموجودين فيها، إلى الابتعاد عن المناطق التي تشهد مظاهرات واحتجاجات.

وأوصت الخارجية، في بيان، المواطنين الأتراك بتتبع التحذيرات والبيانات التي تصدر عنها، وعن سفارة البلاد لدى بغداد، بخصوص مستجدات الأحداث في البصرة.

وأضاف البيان أنّ أنقرة تراقب بقلق أحداث العنف في المحافظة، وأكد استعدادها لتقديم كافة أنواع الدعم اللازم حتى عودة الأمن والرخاء إليها.

وخلفت اضطرابات وأعمال عنف في البصرة 11 قتيلًا من المتظاهرين منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، و26 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات في 9 تموز/ يوليو الماضي، بحسب أحدث حصيلة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان المرتبطة بالبرلمان.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل، وينددون بالطبقة السياسية الحاكمة ويتهمونها بالفساد.