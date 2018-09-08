أردوغان: لن نكون متفرجين على تجاهل قتل الأبرياء من أجل مصالح النظام السوري

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه في حال جرى "تجاهل قتل عشرات الآلاف من الأبرياء من أجل مصالح النظام (السوري)، فلن نكون شركاء ومتفرجين في مثل هذه اللعبة".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها في حسابه على "تويتر"، مساء الجمعة، باللغات التركية والعربية والفارسية والروسية والإنكليزية.

وشدد أردوغان، على ضرورة حل مسألة "إدلب" السورية، مع الالتزام بروح آستانا.

وأضاف في السياق ذاته، "ينبغي حل مسألة إدلب من دون مآسٍ وتوترات ومشاكل جديدة، ومع الالتزام بروح آستانا".

وتابع أن "المحافظة على المبادئ التي اتفقنا عليها في آستانا تعد مهمة أيضا من ناحية إيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية".

وأعرب أردوغان، عن رفضه فرض الأمر الواقع، قائلا: "من الضروري عدم فرض الأمر الواقع في الساحة تحت ستار مكافحة الإرهاب ومعارضة الأجندات الانفصالية، التي تهدف إلى أضعاف وحدة الأراضي السورية والأمن القومي للدول المجاورة".

وأشار إلى أن "تركيا سعت جاهدة منذ البداية لوقف إراقة الدماء في سوريا، وقامت بحماية الأشقاء السوريين بدون أي تمييز".

وتابع: "اليوم أيضا كما كان في السابق لا نريد أن يصاب أي أحد من إخواننا السوريين".

وبخصوص القمة الثلاثية في طهران، قال الرئيس التركي، "صرحنا في قمة طهران اليوم (الجمعة) وبكل وضوح عن أن الأساليب التي تتجاهل سلامة أرواح المدنيين السوريين لن تكون لها أي فائدة سوى أنها تخدم الإرهابيين".

واختتم بالقول: "سنواصل كبلد يستضيف أكثر من 3.5 ملايين سوري، العمل من أجل تأمين رجوع اللاجئين بطريقة طوعية وآمنة، وإيجاد حل دائم للنزاع السوري في إطار قاعدة مشتركة لكافة الأطراف".