ألمانيا: تركيا شريك إستراتيجي هام للاتحاد الأوروبي



قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه "من الواضح لجميع الدول الأعضاء أن أنقرة شريك إستراتيجي هام للاتحاد الأوروبي".

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ" المحلية، اليوم السبت.

وأشار ماس إلى أن تركيا مهتمة بتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وأن زيارته إلى تركيا مؤخرا كانت بداية لذلك.

وحول إمكانية إعطاء مفاوضات عضوية تركيا زخماً جديداً، قال إن صياغة مستقبل العلاقات مرتبطة بالتطورات في تركيا.

وشدّد ماس على وجوب استئناف مفاوضات بناءة مع تركيا، مشيرة إلى ضرورة وبحث القضايا الإشكالية.

ولفت إلى أن قضايا مثل الملف السوري تأتي في صدارة المحادثات في الوقت الحالي.

وأوضح ماس أن مستقبل الشعب في سوريا يشغله في الوقت الحاضر.

واعتبر الوزير الألماني أن روسيا عنصر ذو ثقل في سوريا، غير أن تركيا أيضا قادرة على لعب دور فيها.

والأربعاء الماضي، زار ماس العاصمة أنقرة والتقى الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره مولود تشاوش أوغلو.