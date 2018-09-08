الأركان التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين في هاكورك شمال العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، في غارة جوية بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان على موقعها الرسمي، إن الغارة استهدفت مواقع "بي كا كا" في المنطقة، ونُفذت أمس الجمعة.

ولفتت الأركان إلى أن الإرهابيين الثلاثة كانوا يستعدون لمهاجمة وحدات حدودية، قبل أن يتم تحييدهم خلال الغارة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.