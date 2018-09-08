السودان يعلن وضع خارطة طريق لتنفيذ الاتفاقيات مع تركيا

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم السبت، وضع خارطة طريق لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بينها ودولة تركيا.

جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، مع نائب وزير التجارة التركي الفاتح متين بالخرطوم، بحضور وزير الدولة للمالية، طارق شلبي، وللتجارة الصادق محمد علي، حسب بيان صادر عن الوزارة.

وأوضح الوزير السوداني أن "خارطة الطريق وضعت آلية لتنفيذ الاتفاقيات في الجوانب الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية، ومشاريع الغاز والنفط والزراعة والثروة الحيوانية والمعادن".

وقال الركابي إن "زيارة المسؤول التركي تأتي في إطار سلسلة من الزيارات لتعزيز العلاقات بين البلدين"، وتوقع أن "ينتج عن الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات التي سيكون لها مردود على الاقتصاد السوداني".

بدوره قال نائب وزير التجارة التركي، إن "تركيا ستكون مستقبل السودان، والسودان سيكون مستقبل تركيا".

ولفت أنه من خلال المباحثات التي يجريها مع المسؤولين السودانيين، سيتم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية بين البلدين.

وأكد متين أن "الاتفاقية سيكون لها الأثر الإيجابي والفائدة للمصدّرين السودانيين وفتح الأبواب لهم لتصدير منتجاتهم إلى تركيا".

وبدأ نائب وزير التجارة التركي، زيارة للخرطوم برفقة وفد يضم 40 من رجال الأعمال الأتراك لبحث الفرص الاستثمارية بالسودان.

وتشهد العلاقات بين الخرطوم وأنقرة حراكًا واسعًا منذ زيارة الرئيس التركي للسودان، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم توقيع 22 اتفاقية بين البلدين.