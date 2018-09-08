135 ألف طالب أجنبي تقدموا للمنح الدراسية بتركيا خلال 2018

أعلن عبد الله أران، رئيس "رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى التركي(YTB)"، تقدم 135 ألف طالب أجنبي للحصول على "المنح الدراسية" خلال العام الجاري.

وتطرق أران إلى برنامج "المنح الدراسية" التي تمنحها رئاسة أتراك المهجر للطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة بتركيا، ممن تتوافر لديهم شروطا معينة.

وأشار أران، إلى أن برنامج "المنح الدراسية" الذي أُطلق عام 2012 للدراسة في جامعات تركية يحظى باهتمام كبير من قِبل الطلاب الأجانب.

وقال: "بينما تقدم نحو 42 ألف طالب أجنبي بطلبات للحصول على المنح الدراسية في 2012، فإننا تلقينا خلال العام الجاري طلبات من 135 ألف طالب من 150 دولة".

وأوضح أن عدد الطلاب المتخرجين من أقسام وجامعات تركية مختلفة ممن حصلوا على المنح منذ 2012، تجاوز 20 ألفا.

واختتم بالقول: "نعتزم رفع عدد الطلاب الحاصلين على المنح إلى 19 ألفا، وذلك لبلوغ هدفنا في تقديم المنح لـ 25 ألف طالب أجنبي بحلول عام 2023".

ويتم التقديم للمنح التركية عبر شبكة الانترنت، ومن يجتازون التقييم الأولي يتم استدعاؤهم لإجراء مقابلات في حوالي 100 نقطة حول العالم، ويحصل الناجحون على المنح.

وفي سنتهم الأولى بتركيا، يتعلم الحاصلون على المنح، اللغة التركية.

وتوفر المنحة للطلاب مكانا للسكن يتضمن وجبات طعام، كما يحصلون على راتب شهري وتأمين صحي مجاني.

وتدفع المنحة ثمن تذكرة سفر الطلاب للمرة الأولى إلى تركيا، وكذلك ثمن تذكرة عودتهم إلى بلادهم بعد التخرج.