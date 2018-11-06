أمريكا تخصص مكافأة بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن قادة لبي كا كا الإرهابي

أعلنت واشنطن، رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن هوية أو مكان وجود ثلاثة قياديين في منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وقال ماثيو بالمر، نائب المستشار المسؤول عن الشؤون الأوروبية والأوراسية في الخارجية الأمريكية، إن المكافأة المالية رصدت لمن يدلي بمعلومات عن هوية أو مكان وجود كل من الإرهابيين "مراد قره يلان" و"جميل بايق" و"دوران قالقان"، القياديين في "بي كا كا" الإرهابية، وفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية في أنقرة.

وأشار البيان إلى أن بالمر أجرى مؤخرًا زيارة إلى تركيا، وأجرى في إطار الزيارة لقاءات مع مسؤولين كبار في الحكومة التركية وممثلين لعالم الأعمال تبادل خلالها وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين.

ولفت الى أن بالمر شدد على الأهمية التي تعلقها الولايات المتحدة للتعاون الذي تبذله تركيا، حليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف بالمر: يسرني أن أعلن أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، يستهدف ثلاثة أسماء من قياديي منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وقال: وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات من شأنها التعرف على الإرهابيين الثلاثة أو الوصول إلى الأماكن التي يوجدون فيها.

وتابع قائلًا: وبناء على ذلك، فإن الخارجية الأمريكية رصدت مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مراد قره يلان، و4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن جميل بايق، و3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن دوران قالقان، القياديين في "بي كا كا" الإرهابية.

وذكر بالمر أن وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت عام 1997 منظمة "بي كا كا" الإرهابية، على قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، فيما أدرجت الإدارة الأمريكية عام 2001، المنظمة الإرهابية نفسها، على قائمة "العناصر الإرهابية العالمية".