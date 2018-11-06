الرئاسة التركية: الخطوة الأمريكية ضد بي كا كا جاءت متأخرة كثيراً

اعتبرت الرئاسة التركية أن الخطوة الأمريكية الأخيرة بتخصيص مكافأة مالية للوصول إلى عدد من قادة تنظيم بي كا كا الإرهابي "جاءت متأخرة كثيراً".

واليوم، أعلنت واشنطن، رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن هوية أو مكان وجود ثلاثة قياديين في منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في لقاء تلفزيوني، مساء اليوم الثلاثاء: "لم يتمكنوا من خداعنا من خلال قولهم (الجانب الأمريكي) نتخذ مواقف مختلفة بين تنظيمي بي كا كا الإرهابي وتنظيم ب ي د الإرهابي، شرحنا لهم مرات متعددة أن ب ي د هو امتداد طبيعي وجزء من تنظيم بي كا كا".

واعتبر الخطوة الأمريكية الأخيرة "متأخرة كثيراً"، وقال: "ننظر إلى هذه الخطوة بإيجابية، ولكن إذا كانت هذه الخطوة من أجل التغطية على تنظيم ب ي د الإرهابي فسيتضح ذلك بعد أيام قليلة".