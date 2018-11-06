تركيا.. الطعم طعم ليمون والشكل شكل فلفل

تثير ثمار ليمون تبدو على هيئة قرون الفلفل الأخضر، دهشة كل من يشاهدها في قضاء دورت يول، بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وقالت عائشة جان، التي تعمل في إنتاج الحمضيات، إنها تفاجأت لدى رؤية بعض ثمار الليمون، تشبه الفلفل، على أغصان شجرة ليمون أمام منزلها.

وأوضحت أنها تشاهد للمرة الأولى حدوث هكذا شيء على الشجرة الموجودة أمام منزلها منذ أعوام.

وأفادت أن جيرانها الذين شاهدوا الليمون ذو الشكل الغريب، تفاجؤوا كثيرا، وأخذوا يمازحونها قائلين "بعد اليوم تستخدمينها كليمون وفلفل في نفس الوقت في السلطات".

ولفتت إلى أن هذا الأمر يشكل مشهدا جميلا حيث تتدلى الثمار على شكل الفلفل الأخضر، إلى جانب حبات الليمون الطبيعية.

بدوره قال مدير الزراعة والغابات في دورت يول، سونر قيماجي، إن حدوث تشوهات في أشكال ثمار الليمون المحلي نادر جدا.

وأوضح أن مثل هذه التشوهات في الفاكهة، يمكن أن تنجم عن حدوث تلاقح مع أشجار أخرى قريبة فضلا عن عوامل موسمية.