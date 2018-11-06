سفير باكستان لدى أنقرة: علاقاتنا مع تركيا ممتازة

قال سفير باكستان لدى أنقرة، محمد سايرُس سجّاد قاضي، الثلاثاء، إن العلاقات بين تركيا وباكستان "ممتازة" وتمتلك جذورًا راسخة.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر سفارة باكستان في أنقرة، مدير المدرسة الوطنية للسياسة العامة في باكستان، عظمت علي رنجها، والوفد المرافق.

وأضاف قاضي أن العلاقات بين البلدين تمتلك جذور عميقة وراسخة تقوم على محوري التاريخ والإيمان.

وشدد أن العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية والتعليم تظهر نموًا مستمرًا.

وأكد قاضي أن التوافق بين الدولتين مستمر بشأن القضايا الاقليمية والدولية.

ووصف العلاقات السياسية الثنائية بأنها "ممتازة"، وأضاف أن الاستثمارات التركية في باكستان تجاوزت عتبة الـ 2.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يزور الوفد بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية في أنقرة.