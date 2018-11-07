الأمن التركي يوقف 18 مشتبها فيه في الانضمام إلى "داعش"

أوقف الأمن التركي، الأربعاء، 18 شخصا للاشتباه في علاقتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي بإسطنبول.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر أمنية، أن فرق من مكافحة الإرهاب بدأت عملية أمنية في 25 عنوانا مختلفا بإسطنبول في إطار تحقيقات جارية بحق 20 شخصا، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأضاف أن الفرق الأمنية أوقفت خلال العملية 18 شخصا من المشتبه فيهم، وضبطت العديد من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية.

وأشار إلى أن التحقيقات مع المشتبه فيهم الـ18 متواصلة في مديرية الأمن بإسطنبول، فيما لا تزال العملية مستمرة من أجل القبض على اثنين من المشتبه فيهم الباقين.