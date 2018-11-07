الهلال الأحمر التركي ينتج 8 آلاف خيمة لـالهجرة الدولية

تستعد جمعية الهلال الأحمر التركية لإنتاج 8 آلاف خيمة لصالح منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وفي تصريح صحفي بمصنع إنتاج الخيم في العاصمة أنقرة، أوضح مدير نظم الإيواء في الهلال الأحمر محمد أيوب ألبر، أن الجمعية وقعت اتفاقا مع منظمة الهجرة الدولية لتوريد خيم لها.

وأشار ألبر إلى أن الجمعية تخطط في إطار الاتفاق لإنتاج 3 آلاف خيمة في المرحلة الأولى، مضيفًا: "ولكن لغاية نهاية العام سننتج 5 آلاف و500 خيمة، ومطلع العام المقبل نخطط لإنتاج نحو 8 آلاف خيمة لصالح منظمة الهجرة الدولية حتى انتهاء الفترة المحددة بالاتفاق".

وأكد ألبر أن 8 آلاف خيمة ستلبي احتياجات الإيواء لنحو 40 ألف محتاج أو لاجئ، مشددًا على الدور الكبير الذي يلعبه الهلال الأحمر فيما يتعلق بالكوارث.

وتحدث عن خواص الخيم التي يصنعونها، قائلًا:" طورنا أفضل طراز خيمة كوارث في العالم يمكن العيش داخلها، وحاليًا نستخدم مواد مناسبة أكثر في انتاج الخيم مستفيدين من التكنولوجيات الحديثة بعد أن كنا نستخدم قماشا من القطن".

وأردف:" الخيم تتكون من طبقتين، الطبقة العليا، عازلة للحرارة، ومصممة لمنع نفاد مياه الأمطار إلى داخلها، والطبقة الداخلية مصممة لكي توفر جو مريح للبقاء داخلها".

تجدر الإشارة إلى أن الهلال الأحمر التركي ينتج منذ عام 1954 خيمًا خاصة بهدف إيواء المتضررين جراء الكوارث الطبيعية.