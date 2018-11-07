تشاوش أوغلو يفتتح سفارة تركيا لدى لاوس

افتتح وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء، سفارة بلده لدى دولة لاوس.

جاء ذلك على هامش أول زيارة رسمية يجريها تشاوش أوغلو، إلى لاوس، وتعتبر الأولى لوزير خارجية تركي إلى هذا البلد الواقع جنوب شرقي آسيا.

وحضر مراسم الافتتاح من لاوس، وزير الخارجية سلومكساي كوماسيث، ووزيرة الصناعة والتجارة خيماني فولسينا، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني، أكساونغ فونغفيتشيت.

ومن الجانب التركي، حضرها سفير البلاد لدى لاوس، أحمد إيدم أكاي.

وفي كلمته بالمناسبة، أعرب تشاوش أوغلو، عن اعتزازه بافتتاح البعثة الدبلوماسية التركية في لاوس، وبكونه أول وزير خارجية تركي يزور هذا البلد.

وقال الوزير التركي، إنه مع افتتاح السفارة في لاوس، بات لدى بلاده سفارات في جميع الدول الأعضاء في "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان).

ولفت إلى أن تركيا انضمّت، في 2017، إلى شركاء الحوار القطاعي لدى الرابطة، التي تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة إلى أنقرة.

و"رابطة دول جنوب شرق آسيا"، المعروفة اختصارا بـ"آسيان"، منظمة تأسست في 8 أغسطس/ آب 1967، وتضم 10 دول من جنوب شرقي آسيا.

وأشار تشاوش أوغلو، إلى أن السفارة التركية لدى لاوس، ستعمل بما يخدم مصالح البلدين.

وأعرب عن شكره لجميع المشاركين في الافتتاح.

من جانبه، أعرب وزير خارجية لاوس، سلومكساي كوماسيث، عن سعادته باستضافة تشاوش أوغلو، وافتتاح السفارة التركية في بلاده.

كما عبّر عن أمله في تطور التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، خلال المرحلة القادمة.

من جهته، أعرب السفير التركي أحمد إيدم أكاي، عن اعتزازه بكونه أول سفير لبلاده لدى لاوس.