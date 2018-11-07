قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي مارغريتيس شيناس، إن المفوّضية الأوروبية تدعم استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد.

وأضاف شيناس في مؤتمره الصحفي اليومي، أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يدعم استئناف مفاوضات انضمام تركيا.

وتعليقًا على تصريحات للمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، والذي طالب بإنهاء مفاوضات العضوية مع تركيا، قال: إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، هو الجهة الرسمية التي تمثل هذا الملف، وهو يدعم استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكّر شيناس بتأكيد كل من رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في فارنا البلغارية بتاريخ 26 مارس/ آذار الماضي، على أهمية عملية الإصلاح والحفاظ على علاقات حسن الجوار وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا.