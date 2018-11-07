للمرة الخامسة على التوالي.. تركيا عضو في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

فازت تركيا بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، للمرة الخامسة على التوالي.

وأوضح بيان للخارجية التركية، الأربعاء، أن أنقرة حصلت على 146 صوتا في الانتخابات المقامة ضمن أنشطة مؤتمر المندوبين المفوضين 2018.

وأضاف البيان أن الانتخابات جرت في 5 نوفمبر/ كانون الثاني الجاري بمدينة دبي في الإمارات، ضمن نشاطات المؤتمر المذكور، وأن تركيا فازت بعضوية المجلس للمرة الخامسة على التوالي.

​وقد أُنشأ الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1865 في باريس تحت اسم الاتحاد الدولي للبرق؛ ومن ضمن أهداف مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، تطوير الأدوات والإمكانيات التقنية لرفع جودة وفعالية خدمات الاتصالات.

إضافة إلى تصميم المعايير التقنية التي تضمن التواصل بين الشبكات والتكنولوجيات بصورة سلسة، والسعي إلى تحسين نفاذ المجتمعات غير المخدومة في شتى أنحاء العالم إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، نقلاً عن الموقع الرسمي للاتحاد.

كما يلعب دور الوسيط لتيسير الاتفاق على التكنولوجيات، وتوزيع الموارد العالمية مثل طيف التردد الراديوي والمواقع المدارية الساتلية، بغية استحداث نظام عالمي سلس للاتصالات يتسم بالقوة والموثوقية والتطور المستمر.

ويبلغ عدد الأعضاء في الاتحاد حالياً 193 بلداً وما يزيد على 800 كيان من كيانات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

ويقع مقره في جنيف، ويضم 12 مكتباً من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في جميع أنحاء العالم.