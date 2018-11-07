وزير الدفاع التركي يصل مقديشو في زيارة تستمر يومين

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مساء اليوم الأربعاء مطار مقديشو الدولي في زيارة رسمية تستمر يومين.

واستقبل الوزير والوفد المرافق له في المطار نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي احمد جوليد ونظيره الصومالي حسن علي محمد ورئيس الأركان الصومالي عبد الولي جامع غرد والسفير التركي لدى مقديشو أولغن بيكر إلى جانب مسؤولين عسكرين صوماليين.

وبحسب مصادر في السفارة التركية في مقديشو فان زيارة وزير الدفاع التركي ستستغرق يومين ومن المخطط أن يلتقي خلالها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ونظيره الصومالي حسن علي محمد.

وسيبحث الوزير خلال زيارته مع المسؤولين الصوماليين التعاون المشترك بين الهيئات الأمنية في البلدين إلى جانب سبل دعم الصومال في حربها ضد الإرهابيين، بحسب مصادر حكومية صومالية.

وسيجري أقار زيارة إلى مركز التدريب العسكري التركي الذي تتدرب فيه وحدات من القوات الصومالية.

وتأتي زيارة أقار للصومال بعد زيارتين أجراهما لكل من السودان وليبيا حيث بحث فيهما التعاون العسكري والأمني.