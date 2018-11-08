باكستان تدعو تركيا للانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي "CPEC"

دعا رئيس المجلس الوطني الغرفة الثانية في البرلمان الباكستاني أسد قيصر، تركيا للانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني "CPEC".

جاء ذلك في تصريح للإذاعة الحكومية الباكستانية، الخميس، وذلك عقب استقباله السفير التركي لدى إسلام آباد إحسان مصطفى يورداكول بمبنى البرلمان الباكستاني.

وأضاف قيصر: "باكستان تبدي أهمية لعلاقاتها مع تركيا، والحكومة الجديدة تريد تعزيز تلك العلاقات ونقلها إلى مستويات متقدمة".

ودعا قيصر تركيا إلى الانضمام للمشروع الذي تبلغ قيمته قرابة 75 مليار دولار، بعد أن انضمت إليه المملكة العربية السعودية في الأشهر الماضية.

وأردف أن "مشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني الذي تم توقيعه عام 2014، سيحقق منافع اقتصادية للبلدين الشقيقين تركيا وباكستان، وإن انضمام تركيا سيكون لصالح كل بلدان المنطقة".

من جهته قال السفير التركي إن بلاده تولي أهمية للعلاقات مع باكستان. مبينا أن تركيا ستعمل كل ما يلزم من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.

ويهدف المشروع إلى ربط مقاطعة شينشيانغ الصينية ذات الأهمية الإستراتيجية شمال غربي البلاد، بميناء غوادار الباكستاني، من خلال شبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب لنقل البضائع والنفط والغاز.

والمشروع المشار إليه من شأنه تحويل باكستان إلى نقطة عبور مهمة للبضائع الصينية إلى العالم.

وقدم يورداكول دعوة لقيصر لحضور اجتماع اتحاد البرلمانيين من أجل القدس الذي سيعقد في إسطنبول 14 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.