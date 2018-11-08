بهتشلي: واشنطن أفضل من يعرف مكان قيادييبي كا كا المطلوبين

أكد زعيم حزب "الحركة القومية" التركي (معارض)، دولت بهتشلي، أن الولايات المتحدة أفضل من يعرف مكان القياديين الثلاثة في منظمة "بي كا كا" الإرهابية الذين رصدت واشنطن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، مساء الخميس، أشار فيها بهتشلي إلى أن الولايات المتحدة قادرة على العثور على الإرهابيين المذكورين إن أرادت ذلك.

وقال: "غرض الولايات المتحدة والسيناريو مختلف؛ فهناك لعبة جديدة؛ حيث يفكرون في إبراز (ي ب ك) والتستر على (بي كا كا)، لكن (بي كا كا) هي (ي ب ك)، وحتى (بي كا كا) هي (غولن) وهي (ي ب ك)".

وأضاف: "فلتضع الولايات المتحدة مكافأة، لكن عليها أن لا تلقي بظلالها على حربنا ضد الإرهاب".

وشدد على أن تركيا وشعبها لن يسمحوا أبدًا بقيام ما يسمى بـ"كردستان الكبرى" أو ما وصفها بـ"إسرائيل الكبرى"، على طول حدود تركيا الجنوبية.

ولفت إلى أن تركيا والولايات المتحدة شهدت علاقات متذبذبة منذ مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945، قائلا: "لم نشهد في أي فترة سابقة مواجهة في المصالح التاريخية والسيادية لتركيا والولايات المتحدة مثلما هي حاليًا".

والثلاثاء، أعلنت واشنطن رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود أي من: مراد قره يلان (5 ملايين دولار)، وجميل بايق (4 ملايين)، ودوران قالقان (3 ملايين)؛ القياديين في "بي كا كا" الإرهابية.