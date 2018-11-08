تركيا تدين الهجوم على ملهى ليلي بكاليفورنيا الأمريكية

أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، الهجوم المسلح الذي وقع داخل أحد الملاهي الليلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأدّى إلى مقتل 12 شخصًا.

وقالت الخارجية التركية في بيان اليوم، إنها تلقت بحزن نبأ مقتل وإصابة العديد من الأشخاص في الهجوم المذكور.

وأضافت "ندين الهجوم، ونقدم التعازي لذوي الضحايا والشعب الأمريكي".

ومساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، قتل 13 شخصًا بينهم منفذ الهجوم وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين، في إطلاق نار وقع داخل ملهى "ذا بوردر لاين بار أند غريل" بمدينة ثاوزند أوكس، جنوبي كاليفورنيا.

وقال المسؤول الأمني المحلي في مقاطعة فنتورا، غيوف دين، في تصريحات صحفية، إن إطلاق النار أسفر عن "مقتل 12 شخصًا بينهم ضابط شرطة يدعى رون هيلوس، ولقي حتفه بعد وصوله المستشفى".

وأضاف أن منفذ الهجوم لقي مصرعه داخل موقع الحادث، دون تحديد ملابسات مقتله أو هوية من أطلق النار عليه.

وفي السياق، أوضح "دين" أن السلطات لم تعرف بعد دوافع منفذ الهجوم، وما إذا كان الحادث "له صلة بالإرهاب".

وكان الملهى يستضيف فعالية لطلاب جامعات عندما وقع إطلاق النار في المدينة التي تبعد عن لوس أنجلس حوالي 40 ميلا.

بدورها نقلت صحيفة " لوس أنجلس تايمز" الأمريكية عن مسؤول أمني قوله إنه "تم إطلاق 30 عيارا ناريا على الأقل أثناء الواقعة".

كما قال شاهد عيان لم يذكر اسمه للصحيفة ذاتها، إن شخصًا دخل الملهى راكضًا حوالي الساعة 23:30، وبدأ بإطلاق النار "30 مرة على الأقل" من مسدس على ما يبدو.