تشاووش أوغلو يهنئ أول مسلمتين أمريكيتين بانتخابهما في الكونغرس

هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأمريكيتين المسلمتين رشيدة طليب وإلهان عمر اللتين فازتا في الانتخابات الأمريكية النصفية ودخلتا الكونغرس.

وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، "أهنئ إلهان عمر ورشيدة طليب، بانتخابهما في الكونغرس الأمريكي، لقد حققتا نجاحاً كبيراً للمسلمين الأمريكيين".

وفازت إلهان عمر (36 عاما)، في مجلس النواب الأمريكي، عن ولاية مينيسوتا، خلال انتخابات التجديد النصفي، التي جرت أول أمس الثلاثاء.

وتقدمت عمر على منافستها الجمهورية جنيفر زيلنسكي، لتصبح أول مسلمة محجبة تدخل مجلس النواب الأمريكي، وثاني امرأة مسلمة في الكونغرس، بعد الأمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب (42 عاماً)، التي فازت قبلها بساعات.