"تيكا" تدرب مزارعين أفغان على إنتاج "الزعفران" وتزودهم بـ16 طناً من النبتة

أشرفت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) على تدريب مزارعين في أفغانستان وتزويدهم بـ16 طنًا من بصيلات نبتة الزعفران من أجل الإنتاج.

وقالت الوكالة، في بيان لها اليوم الخميس، إنه جرى توزيع 16 طن من بصيلات الزعفران لـ40 مزارع أفغاني بالتعاون مع مديرية الزراعة بولاية "هرات".

وأشارت إلى توقيع عقود مع أسر أفغانية خبيرة في مجال زراعة الزعفران ولديها أراض صالحة لهذا الغرض، بمناطق "زيندجان" و"كيروخ" و"كوريان".

وبيّنت أنه بموجب العقود سيتم جمع 10 في المئة من بصيلات الزعفران المنتجة من الأسر الأفغانية المعنية، على أن يتم توزيعها على مزارعين آخرين.

وأكّدت الوكالة أن الهدف هو توسيع نطاق زراعة الزعفران، وزيادة جودة الإنتاج، وضمان مشاركة عدد أكبر من الأسر الأفغانية في هذا الإنتاج.

ولفتت إلى أنها أشرفت أيضًا على تدريبات نظرية وعملية للمزارعين بهدف زيادة الإنتاج والنوعية.

كما أشارت الوكالة إلى مواجهة مزارعي "هرات" الأفغانية صعوبات في تأمين بصيلات الزعفران من أجل زراعتها.

يشار إلى أن 95 في المئة من نبتة الزعفران في أفغانستان يتم إنتاجها في "هرات" والمناطق المحيطة بها، وباتت تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة إلى اقتصاد البلاد.