وزير الداخلية التركي: بي كا كا الإرهابي يسيطر على 80% من تجارة المخدرات في أوروبا

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الخميس، إن تنظيم بي كا كا الإرهابي يسيطر على 80 بالمئة من تجارة المخدرات في أوروبا ما يتيح له جني حوالي مليار ونصف المليار دولار سنويا.

وفي خطابه في اجتماع للتنسيق بين الولايات في مكافحة الإدمان على المخدرات في أضنة، جنوبي تركيا، قال صويلو إن المنظمة الإرهابية تبيع المخدرات وتشتري الأسلحة.

وأضاف: "لا سيما في أوروبا، يسيطر بي كا كا الإرهابي على 80 بالمئة من تجارة المخدرات ويجني من ذلك حوالي مليار ونصف المليار دولار سنويا".

وقال الوزير إن عدد المخدرات المدرجة على لائحة الاتحاد الأوروبي تبلغ 670، 70 نوعاً منها تمت إضافتها في السنوات الخمس الأخيرة.

وقال: "بمعنى أن تجار المخدرات يخترعون باستمرار أنواعاً جديدة. كما يزداد حجم التجارة. مساحة زراعة الأفيون في أفغانستان عام 2002 كانت 17.000 هكتار (...) قفزت عام 2017 إلى 328.000 هكتار. وارتفع إنتاج الأفيون من 4.800 طن عام 2016 إلى 9.000 طن عام 2017. بزيادة قدرها 63 بالمئة سنويا".

وأوضح أن طرق التوزيع قد تطورت أيضاً: "لا سيما باستخدام الإنترنت العميقة (المظلمة)".

وحول عمليات مكافحة المخدرات على الصعيد الوطني، قال صويلو إن عدد العمليات ازداد بنسبة 29 بالمئة في الشهر الأول من عام 2018 مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي. وأضاف أن الإجراءات المتخذة ضد تجار المخدرات قد شددت أيضاً، لا سيما بالقرب من المدارس.

وقال: "ضمن الـ19.466 عملية توقيف متعلقة بالمخدرات قمنا بها هذا العام، 16.603 منها كانت ضد موزعي الشوارع".

كما شهد عام 2017 تنظيم 70 عملية ضد مهربي المخدرات و10 عمليات منذ بداية عام 2018.

وقال الوزير إن وزارته رصدت 60.503 عقارات مهجورة عبر البلاد، تستخدمها شبكات مروجي المخدرات كمراكز توزيع.

ودعا صويلو الولاة ورؤساء البلديات والأقاليم إلى إعادة إعمار تلك العقارات وترميمها لدمجها في الحياة الاجتماعية وقطع الطريق على تجار السموم البيضاء.