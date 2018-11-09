اليونان: تركيا قوة فعالة ومحورية وعليها اتخاذ قرارها بشأن مسألة الطاقة

قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، إن "تركيا قوة فعّالة ومحورية"، مشيرًا أن بلاده "هيأت الظروف لخلق خارطة للطاقة في المنطقة (شرق المتوسط) مع الدول الأخرى، وعلى تركيا أن تتخذ قرارًا بهذا الصدد".

جاء ذلك في تصريحات متلفزة له مساء الخميس، حول السياسة الخارجية لبلاده، أجاب خلالها على أسئلة بشأن العلاقات مع تركيا.

وأكد أن أثينا لا تهمش تركيا ما بقيت الأخيرة ضمن إطار احترام القانون الدولي، مشددًا على ضرورة أن تعي أنقرة أن هذه المسألة "ليست ثنائية".

وأشار إلى أن اليونان لم توجّه أي تهديد إلى تركيا، لكنها لن تتنازل عن حقوقها السيادية، دون مزيد من التوضيح.

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجه له دعوة لزيارة العاصمة أنقرة، مبينًا أن تاريخ الزيارة لم يحدد بعد.

وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، شهدت جزيرة كريت اليونانية، قمة سادسة بين كل من رئيس الوزراء اليوناني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزعيم قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس.

وفي تصريح عقب القمة قال تسيبراس، إن بلاده اتفقت مع مصر حول تحديد حدود المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط بأقرب وقت.

وآنذاك، أعربت الخارجية التركية في بيان، عن أسفها لما تضمنه البيان الختامي الصادر عن قمة كريت الثلاثية.

وأشارت إلى أنّ بيان القمة تجاهل المظالم التي تعرض لها الأتراك في جمهورية قبرص التركية بين عامي 1963 و1974 من قبل إدارة قبرص الرومية.

و"المنطقة الاقتصادية الخالصة" هي منطقة بحرية تمارس عليها دولة حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.