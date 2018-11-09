تركيا تفتتح بوابة حدودية جديدة إلى عفرين-سوريا لتسهيل عبور المساعدات الإنسانية

افتتحت تركيا رسمياً اليوم الجمعة بوابة حدودية جديدة إلى سوريا، في منطقة عفرين بهدف تسهيل عمل قوافل المساعدات الإنسانية وتسريع وصولها، علماً أن تشغيل البوابة بدأ منذ أمس، وفق تصريحات لوزير التجارة روهصار بكجان.

جاء ذلك في كلمة الجمعة، أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي، بخصوص ميزانية وزارتها لعام 2019.

ولفتت بكجان إلى استمرار الوزارة في استثماراتها المتعلقة بتحديث المعابر الجمركية، وتطوير أدائها، فضلا عن افتتاح معابر جديدة.

وقال بكجان إنه أطلق على البوابة اسم "غصن الزيتون" على اسم العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في المنطقة في العشرين من يناير العام الجاري ضد العناصر الإرهابية هناك.

وفي تركيا 10 بوابات حدودية أرضية (سبعة دائمة و3 مؤقتة) وثلاث بوابات للقطارات. علماً أنه منذ ديسمبر 2017، هناك ثلاث بوابات أرضية وثلاث للقطارات مغلقة مع الحدود السورية.

وكان وزير التجارة التركي ووالي هاطاي أعلنوا سابقاً أنهم اتفقوا على فتح البوابة بالقرب من بلدة حمام، في إقليم كوملو (شرق حلب).

وتقع البلدة بالقرب من جنديرس، في ناحية عفرين، وقد حررتها القوات التركية والجيس السوري الحر ضمن عمليات غصن الزيتون.

هذا وقد زودت البوابة بكافة التجهيزات اللازمة لحسن سير الأمور وتسهيل حركة العبور من وإلى سوريا.