تركي يتناول 4.5 كيلو غرامات من اللحوم في مسابقة تناول المشاوي

فاز الحداد التركي "محمد أوغوز ألب"، بالجائزة الكبرى في مسابقة لتناول المشاوي، عبر أكله نحو 4.5 كغ من اللحم، في غضون 48 دقيقة.

وجرى تنظيم المسابقة الجمعة، من قبل مطعم في قضاء باموق قلعة بولاية دنيزلي جنوب غربي تركيا، بعد جولتين سابقتين في فئتي الرجال والنساء.

وشارك في المنافسة النهائية أوغوز ألب، الأول في مسابقة الرجال الذي تناول 304 أعوادا من لحم الشواء، وميهريبان كاداب، الحائزة لقب فئة النساء عبر التهامها 291 عودا.

وفاز في الجولة الختامية أوغوز ألب، عبر تناوله 320 عودا، في 48 دقيقة، فيما تناولت كاداب 250 عودا.

وبعد تحطيمه الرقم القياسي للمسابقة التي ينظمها المطعم، حاز أوغوز ألب مجموعة من هدايا الزواج، بقيمة 25 ألف ليرة (نحو 4500 دولار).

وفي تصريح صحفي، أوضح أوغوز ألب، أنه كان متحمسا أثناء المنافسة مع المتسابقة كاداب، على نفس الطاولة.

ولفت إلى أنه شرب 4 أكواب من لبن العيران، وكأسي ماء، فضلا عن تناول السلطة والخبز، مع نحو 4.5 كغ من اللحم المشوي.

ولفت إلى أن وزنه ازداد في غضون ساعة واحدة، وتعهد بالعمل على تحطيم رقمه القياسي مستقبلا.