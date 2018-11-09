وزير الدفاع التركي: لن نسمح بممر إرهابي على حدودنا الجنوبية

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تسمح بنشوء ممر إرهابي على حدودها الجنوبية، سواء شمالي العراق أو شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة له على هامش زيارته إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وأكد أقار أن بلاده تواصل مباحثاتها إزاء الوضع في شرق نهر الفرات، شمالي سوريا، مشددًا على ضرورة تطهير المنطقة من الإرهاب.

وأضاف أن تركيا ستواصل عملياتها "حتى تحييد آخر إرهابي".

وشدد الوزير أن لا فرق بين تنظيمي "ي ب ك" و"بي كا كا" الإرهابيين، معربًا عن أسفه إزاء تعسُّر إدراك "بعض الحلفاء" لهذه الحقيقة.

كما أشار إلى تفاهم مع روسيا بشأن محافظة إدلب السورية، والتزام الطرفين بمقتضيات مذكرة تفاهم بينهما في هذا الإطار.

وتابع: "لقد اتخذنا التدابير اللازمة، ونرغب في الحفاظ على الوضع الراهن في إدلب؛ رغم من وجود بعض المشاكل البسيطة".

وأوضح أن أهمية المذكرة تكمن في الحفاظ على أرواح وسلامة نحو 3.5 ملايين شخص يعيشون في المحافظة.

وبشأن منطقة منبج، التابعة لمحافظة حلب، قال أقار إن قوات بلاده تنفذ دوريات مشتركة مع الجانب الأمريكي في المنطقة.

وأكد أن "ي ب ك" الإرهابي سينتقل إلى شرقي الفرات في نهاية المطاف، ليستلم سكان منبج إدارة مدينتهم.

وعن حقوق تركيا في موارد شرقي البحر الأبيض المتوسط الطبيعية، شدّد أقار أن تركيا تولي أهمية لعلاقات حسن الجوار.

وأكد أن لأنقرة حقوقا ومصالح في شرقي المتوسط وبحر إيجه وجزيرة قبرص، وأنها "لن تتخلى قيد أنملة" عنها؛ في إطار القانون الدولي والاتفاقات الثنائية.