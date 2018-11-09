وفد سوداني في زيارة عمل استطلاعية إلى بورصة غازي عنتاب

قام وفدٌ سوداني، الخميس، بزيارة عمل واطلاع إلى هيئة البورصة في غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

وضمّ الوفد محافظ محافظة شمال كردفان، أحمد محمد هارون، وسفير الخرطوم لدى أنقرة يوسف أحمد الطيب الكردفاني.

واستقبل الوفد رئيس بورصة تجارة غازي عنتاب، محمد أقينجي، وأعضاء من غرفة التجارة.

وأطلع أقينجي الوفد السوداني على القدرات الاقتصادية لغازي عنتاب، وأنها تعد من أهم الولايات في البلاد.

وأضاف أن غازي عنتاب تحتل المرتبة السادسة من حيث الصادرات في البلاد، وأن صادرتها بلغت 6 مليارات و552 مليون دولار العام الماضي.

ونوّه أن تركيا والسودان لديهما علاقات متجذرة، مضيفا: "لدينا مع السودان روابط تجارية وثقافية وأخوية تمتد إلى الفترة العثمانية".

من جانبه قال محافظ محافظة كردفان السودانية أحمد هارون إنهم جاؤوا إلى غازي عنتاب من أجل الإطلاع على تجربتها الاقتصادية.

وأكد أنهم يهدفون إلى تعزيز التعاون بين البلدين، مبينا أن السودان يوفر ميزات جذابة للمستثمرين في العديد من المجالات علاوة على مجالي الزراعة وتربية الماشية.