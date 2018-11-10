أردوغان: سنطهر سوريا والعراق من منظمة "بي كا كا" الإرهابية

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتطهير شمالي العراق ومنطقة شرق نهر الفرات بسوريا من منظمة "بي كا كا" الإرهابية وأذرعها.

جاء ذلك في كلمة له السبت، خلال برنامج في المجمع الرئاسي، لإحياء الذكرى الـ 80 لوفاة مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك.

وقال الرئيس أردوغان: "نمضي قدمًا عبر القضاء على البؤر الإرهابية شمالي العراق، وتدمير جبال قنديل وسنجار على رؤوس الإرهابيين".

وأضاف: "نرى كيف أن أشقاءنا السوريين يئنون تحت ظلم منظمة بي كا كا الإرهابية الانفصالية شرق الفرات، وقريبا سنوفر الأمن والطمأنينة للمظلومين في هذه المنطقة أيضا".

واتهم الرئيس التركي الولايات المتحدة الأمريكية بالنفاق فيما يخص مكافحة "بي كا كا".

وقال بهذا الصدد: "من يعلنون بي كا كا منظمة إرهابية ويخصصون الجوائز علنًا للقبض على قياداتها، يتعاملون مع الإرهابيين من خلف الستار، ونحن نُدرك ذلك جيدًا".

وفي شأن منفصل، أعلن أردوغان استشهاد 4 جنود أتراك وإصابة نحو 20 آخرين جراء انفجار وقع مساء الجمعة بمستودع للذخيرة في ولاية هكّاري، جنوب شرقي البلاد.