أردوغان يصل باريس في زيارة تستغرق يومين

وصل الرئيس رجب طيب أردوغان، العاصمة الفرنسية باريس، السبت، في زيارة تستغرق يومين، يشارك خلالها في إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

واستقبل أردوغان في مطار شارل ديغول الدولي، السفير التركي لدى فرنسا، إسماعيل حقّي موسى، والسفير التركي الدائم لدى منظمة اليونسكو، أحمد ألطاي جنكيز، والسفير التركي الدائم لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أردم باشجي.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته "أمينة"، ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

ويحل أردوغان ضيفا في باريس استجابة لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في إحياء الذكرى المئوية لاتفاقية وقف إطلاق النار التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

ويشارك أردوغان في مأدبة عشاء يقيمها ماكرون على شرف رؤساء وحكومات الدول ورؤساء المؤسسات الدولية الضيوف.

ومن المنتظر أن يعقد أردوغان خلال زياراته لقاءات ثنائية مع بعض قادة الدول المشاركين في الفعالية.