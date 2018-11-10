استشهاد 4 جنود أتراك وإصابة نحو 20 آخرين في انفجار هكّاري أمس

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الانفجار الذي وقع في موقع للجيش التركي، شرقي البلاد، أدى إلى مقتل 4 وإصابة 20 من أفراد الجيش التركي.

وأفادت وسائل إعلام تركية، الجمعة، بأن انفجارا كبيرا وقع في محافظة "هكاري" جنوب شرق تركيا، أوقع ضحايا من الجنود الأتراك.

وبحسب الإحصائية الأولية، فإن 20 جنديا تركيا، أصيب بجراح، وتم الإبلاغ عن فقدان سبعة من الجنود لم يعرف مصيرهم بعد.

ووقع الانفجار في موقع للجيش في بلدة "شمدنلي" التابعة لمحافظة "هكاري"، وما تزال التحقيقات جارية.

ونقلت مواقع تركية عن مسؤولين أتراك قولهم، إن الانفجار مجرد "حادث"، وليس هجوما.