الجيش التركي يعلن تحييد 15 إرهابيا من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، تحييد 15 عنصرا من منظمة "بي كا كا" الإرهابية الانفصالية خلال عمليات جوية على مواقعها شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان للأركان العامة التركية، أكدت فيه أن مقاتلات تابعة لها نفذّت غارات على مواقع المنظمة في مناطق "غارا" و"الزاب" و"أفاشين-باسيان"، شمالي العراق.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن تدمير ملاجئ ومستودعات أسلحة، وتحييد 15 إرهابيا كانوا يستعدون لشن هجمات ضد مواقع عسكرية تركية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.